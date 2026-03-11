Wall Street: Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 289,24 μονάδων
Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 289,24 μονάδων (–0,61%), στις 47.417,27 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 19,03 μονάδων (+0,08%), στις 22.716,13 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,68 μονάδων (–0,08%), στις 6.775,80 μονάδες.
