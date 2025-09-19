Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 1,9% αναθεώρησε την άνοδο του ΑΕΠ για το 2026

«Κατεβάζει τον πήχη» για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος αλλά και το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπό το φως και των νέων μακροοικονομικών προβλέψεων που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος στη σημερινή περιοδική της έκδοση για την ελληνική οικονομία προβλέπει ότι φέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί με ρυθμό 2,2%, ενώ το 2026 ο ρυθμός θα υποχωρήσει στο 1,9% για να επανέλθει το 2017 στο 2,1%. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες περίπου (τέλη Ιουνίου) στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής η ΤτΕ προέβλεπε για φέτος ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, για το 2026 προέβλεπε ο ρυθμός να υποχωρήσει ελαφρώς στο 2,1% και να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό και το 2027.

Όπως αναφέρει στο σημερινό σημείωμα η ΤτΕ, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2025 θα συγκλίνει με τον δυνητικό της ρυθμό. Η δε ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις με τη στήριξη των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός, στο 3,1 % το 2025, αντανακλώντας τη διατήρηση του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να καταστεί επεκτατική το 2025, με βάση την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και προσαρμογής (RRF). Χάρη στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, νέα μόνιμα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, με εκτιμώμενο κόστος 1,8 δισ. ευρώ το 2026 (περίπου 0,7% του ΑΕΠ) και 2,5 δισ. ευρώ το 2027 (περίπου 0,9% του ΑΕΠ). Τα μέτρα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη το 2026 και 2027.

Όσον αφορά τους κινδύνους στο μέτωπο της ανάπτυξης, η ΤτΕ εκτιμά ότι αυτοί είναι «καθοδικοί», δηλαδή υπάρχουν πιθανότητες περαιτέρω υποχώρησης του ρυθμού. Οι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με την αυξημένη γεωπολιτική και παγκόσμια αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική και την κλιματική αλλαγή.

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αναμένεται να διατηρηθεί κατά τα έτη 2025-2027, εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Οι οικονομολόγοι της ΤτΕ υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μετά την προς τα κάτω αναθεώρηση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας «αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι από εκείνους της ζώνης του ευρώ».

Όπως εξηγούν δε, οι προς τα κάτω αναθεωρήσεις σε σύγκριση με το τον Ιούνιο Ιουνίου 2025 είναι μικρές, κυρίως λόγω χαμηλότερων από το αναμενόμενο επιδόσεων της οικονομίας για το 2025 αλλά και λόγω της ανατίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να είναι η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ρυθμό 2,0% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η υψηλή ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίζεται από την ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει, οι μισθοί να αυξάνονται και ο πληθωρισμός να μειώνεται σταδιακά.

Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 7,5%. Οι δημόσιες επενδύσεις θα καταγράψουν ισχυρό αρνητικό ρυθμό μεταβολής το 2027, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες θα συνεχίσουν να καταγράφουν ικανοποιητικό ρυθμό. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε κατοικίες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την προ της κρίσης περίοδο.

Σημειώνεται ότι πριν από τρεις ημέρες, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Athens International Investment Summit (AIIS), ανέφερε ότι το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό ελαφρώς άνω του 2% το 2025, το 2026 και το 2027, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.