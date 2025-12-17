Τα έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό: Σε ποιους θα επιστραφούν δύο ενοίκια – Επιπλέον περιορισμοί στο AirBnb και επιδοτήσεις ανακαινίσεων

Βασική προτεραιότητα αποτελεί για την κυβέρνηση το στεγαστικό ζήτημα και η αντιμετώπισή του, όπως φάνηκε από τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με 159 «ναι», έναντι 136 «όχι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργούς Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε έξι νέα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στη βελτίωση των συνθηκών στέγασης, ιδιαίτερα για τα νέα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το δεύτερο μέτρο αφορά περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Όσον αφορά στο τέταρτο μέτρο, η κυβέρνηση επιβάλλει νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την έκτη παρέμβαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για αγρότες και δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο, πρόβλημα που ταλαιπωρεί 50.000 πολίτες, ενώ νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε λεπτομέρειες για τη νέα ενίσχυση των αγροτών, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του, οι 50.000 περίπου «όμηροι» της κατάστασης θα δουν σύντομα διάταξη με την οποία τα δάνεια από ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ και με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, θα προβλέπεται και «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Θα μπορούν οι δανειολήπτες να ζητήσουν και επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκλείπει έτσι, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες μέσω του χαμηλού και του σταθερού επιτοκίου. Ενώ και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, καθώς οι υποχρεώσεις τους μειώνονται σημαντικά από την αλλαγή σε ευρώ, από το “κούρεμα”, όσο και από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής» είπε ο Κ. Μητσοτάκης, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει αυτή την τροπολογία όταν θα φτάσει σε ψήφιση.

«Είναι μια ακόμα απάντηση στα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε από το χθες, προβλήματα διαχρονικά και διακομματικά. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά ριζωμένα και στη συνείδηση κάποιων τμημάτων της κοινωνίας. Η Ελλάδα, όμως, του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι ”όμηρος” προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν. Οφείλει τολμηρά να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω. Έτοιμη, ασφαλώς, για τα εμπόδια που θα συναντήσει, αλλά και σίγουρη πως η επόμενη μέρα τελικά θα είναι καλύτερη για όλους» είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στο ζήτημα των ημερών, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μία διακομματική επιτροπή, ώστε να συζητηθούν λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

«Να εξετάσουμε τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και ελάτε να συμφωνήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δούμε τα προβλήματα στην παραγωγή, στη διαχείριση των προϊόντων, να δούμε λύσεις. Γιατί δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους αγρότες μας; Γιατί η παραγωγικότητά μας είναι τόσο χαμηλή; Θέλετε να συμμετέχετε; Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Διακομματική επιτροπή, διακομματικό προεδρείο. Να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική υπεραξία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε γνωστό πως η κυβέρνηση προτίθεται να ενισχύσει με 160 εκατ. ευρώ αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι αδιάθετοι πόροι, ύψους 80 εκατ. ευρώ, με βάση το νέο σύστημα, θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι, ύψους 80 εκατομμυρίων, θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο» είπε από το βήμα της Βουλής.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

-Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

-Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

-Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.