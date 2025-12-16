Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό – Το μήνυμα για τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τα χαρτιά του στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2026 το απόγευμα της Τρίτης 16/12.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2026 ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, με προοπτική το 2030, ενώ ανακοίνωσε και κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης που είναι προ των πυλών.

«Μετέχουμε σε μια συζήτηση που είναι ξεχωριστή και αυτό γιατί καλούμαστε να υπερψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό που κατέθεσε όχι απλά ο υπουργός Οικονομικών αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο πρόσωπο του οι Ευρωπαίοι είδαν την πρόοδο στην Ευρώπη» ανέφερε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

«Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός για να συνεχίσει: «Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Η ανάπτυξη είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται σε δανεικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εκτός από τον τουρισμό, αυξάνεται και το μερίδιο βιομηχανίας και καινοτόμου έρευνας. Πάμε σε τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 40% του ΑΕΠ τις εξαγωγές. Στο καινοτόμο οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων συντελείται επανάσταση.

Το 50% της ενέργειας παράγεται από ΑΕΠ. Το 2024 για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν εξαγωγική στην ενέργεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την τεράστια σημασία του κάθετου διαδρόμου που δρομολογήθηκε με συμφωνίες μεγάλης σημασίας τους τελευταίους μήνες. Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ» υποστήριξε στη συνέχεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε: «Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά και δεν μηδενίζουμε -ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών, που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της ομιλίας του προχώρησε στην ανακοίνωση έξι μέτρων για το μείζον θέμα του στεγαστικού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Δεύτερον, για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απόφαση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο λέγοντας ότι «σε συνεννόηση με το υπουργείο οικονομικών κλείνουμε ακόμα μία εκκρεμότητα που κρατάει σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα. Θα έρθει σύντομα η διάταξη στη βουλή μπας και ψηφίσετε τίποτα θετικό η Αντιπολίτευση, που γκρινιάζετε μόνο».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα για το αγροτικό ζήτημα – «Ελάτε σε μια διακομματική επιτροπή να δούμε τα προβλήματα»

Στη συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μείζον αγροτικό θέμα και τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν.

«Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν. Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου.

Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά».

«Αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο – Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε με τη ψήφο σας. Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής» πρόσθεσε.