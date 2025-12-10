Συντάξεις: Τι αλλάζει με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – Ποιοι θα δουν αύξηση από το 2026

Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν καθαρές αυξήσεις, καθώς αυτές συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά που «κουβαλούσαν» από τον επανυπολογισμό των συντάξεων του 2016, αφορά η τροπολογία της κυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την εν λόγω ρύθμιση, με την οποία καταργείται η προσωπική διαφορά, από το 2026 δίνεται η δυνατότητα συνταξιούχους να βλέπουν σταδιακά πραγματικές αυξήσεις στο μηνιαίο ποσό της σύνταξής τους. Στόχος της διάταξης είναι να μην «απορροφώνται» πλέον οι ετήσιες αυξήσεις, ώστε οι δικαιούχοι να ωφελούνται από μελλοντικές αναπροσαρμογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αυξήσεις αρχίζουν από 12 ευρώ τον μήνα και μπορούν να ξεπεράσουν τα 70 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

Μέχρι τώρα, οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν αυξήσεις ανέρχονταν σε 1,9 εκατομμύρια, αλλά μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, οι δικαιούχοι θα αυξηθούν κατά 671.000.

Περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα λάβουν το 100% της αύξησης με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.

Από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πάνω από τη μισή αύξηση θα πάρουν περίπου 55.000 γιατί το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς είναι κάτω από τα 10 ευρώ και θα μηδενιστεί από την αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι οι 55.000 συνταξιούχοι θα πάρουν πάνω από τη μισή αύξηση και αρκετοίθα φτάσουν να πάρουν μέχρι και το 95% της αύξησης.

Από 1/1/2027 καταργείται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

–Οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025 δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος έχει μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2025, θα λάβει ολόκληρη την αύξηση 2,4% για το 2026. Αν παίρνει 1.000 ευρώ, θα έχει αύξηση κατά 24 ευρώ στην τσέπη με μηδενική προσωπική διαφορά.

–Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026, δηλαδή αύξηση 30 ευρώ με προσωπική διαφορά 8 ευρώ για παράδειγμα, θα πάρουν την αύξηση που απομένει, μείον το ποσό που θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα πάρουν από το 50% ως 95% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 8 ευρώ και αύξηση 30 ευρώ, θα πάρει καθαρή αύξηση 22 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 73% της αύξησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

–Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026 θα λάβουν οπωσδήποτε το 50% της αύξησης και το υπολειπόμενο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 15 ευρώ και τα άλλα 15 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά η οποία θα μειωθεί στα 85 ευρώ.

–Από 1ης/1/2027, δεν θα γίνεται κανένας συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς. Η αύξηση θα υπολογίζεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, θα καταβάλλεται στο 100% και οι συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και την υπόλοιπη προσωπική διαφορά ως ένα ξεχωριστό ποσό, που θα μένει σταθερό για πάντα και που πιθανώς να ονομαστεί ως ειδική συνταξιοδοτική παροχή.