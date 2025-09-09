Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις : Τι αλλάζει για όσους έχουν προσωπική διαφορά από 1/1/2026 (Πίνακας)

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έρχονται για τέταρτη φορά αυξήσεις στις κύριες συντάξεις για όλους τους συνταξιούχους, ακόμη και για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά. Με τις εξαγγελίες της η κυβέρνηση προχωρά στη σταδιακή ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο ποσό της κύριας σύνταξης, με στόχο να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές των συνταξιούχων τα επόμενα χρόνια.

Ο εργατολόγος Διονύσιος Ρίζος εξηγεί στο DEBATER ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αύξηση για το 2026 θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του προηγούμενου έτους και θα ανέλθει σε 2,35%.», διευκρινίζει.

Τι είναι η προσωπική διαφορά και ποιον αφορά;

Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε με τον νόμο 4387/2016 (γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου) και αφορά τους συνταξιούχους που είχαν ήδη λάβει σύνταξη ή είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 12 Μαΐου 2016, όταν ίσχυε ο παλαιός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.

Με το συγκεκριμένο νόμο καθιερώθηκαν ενιαίοι συντελεστές υπολογισμού για όλες τις συντάξεις, γεγονός που οδήγησε σε επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. Όμως όπως εξηγεί ο εργατολόγος

«Σε πολλές περιπτώσεις, το νέο ποσό σύνταξης, όπως προέκυψε από τον επανυπολογισμό, ήταν χαμηλότερο από το ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι με το παλαιό σύστημα. Για να μην υπάρξει απότομη μείωση στο καθαρό εισόδημα, η διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της νέας σύνταξης καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά», επισημαίνει.

Πώς επηρεάζει η προσωπική διαφορά τις αυξήσεις;

«Η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς καθορίζει το μέγεθος της αύξησης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από το 2023 οποτε και δόθηκε η πρώτη αύξηση και έπειτα. Με βάση τα όσα ίσχυαν ως σήμερα :

Για τις συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά ο συνταξιούχος παίρνει ολόκληρη την αύξηση.

Για τις συντάξεις με μικρή προσωπική διαφορά εφόσον η αύξηση καλύπτει τη διαφορά, ο συνταξιούχος λαμβάνει μέρος της αύξησης.

Για τις συντάξεις με μεγάλη προσωπική διαφορά αν η αύξηση δεν καλύπτει τη διαφορά ο συνταξιούχος δεν ελάμβανε καθόλου αύξηση. Με τα νέα δεδομένα όμως για το 2026 οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν το 50% της αύξησης, ενώ από την 1/1/2027 θα λαβουν το 100%.», τονίζει.

Ποιοι θα δουν πραγματική αύξηση στις συντάξεις;

Η παρέμβαση αφορά όλους τους ήδη συνταξιούχους, «αλλά η αύξηση διαφοροποιείται ανάλογα με το πότε έγινε η συνταξιοδότηση και το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλήρη αύξηση 2,35% θα λάβουν :

Οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη μετά τις 12/5/2016.

Οι συνταξιούχοι πριν τις 12/5/2016 χωρίς προσωπική διαφορά.

Όσοι έχουν μικρή προσωπική διαφορά που θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση.

Μειωμένη αύξηση 1,175% θα λάβουν :

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνταξιούχοι πριν τις 12/5/2016 με μεγάλη προσωπική διαφορά που δεν καλύπτεται από την αύξηση.

Από 1/1/2027, θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση» μας πληροφορεί.

Η προσωπική διαφορά αποτελεί έναν προστατευτικό μηχανισμό που θεσπίστηκε το 2016, ώστε οι παλαιοί συνταξιούχοι να μην υποστούν αιφνίδιες μειώσεις στις αποδοχές τους.

Ο Διονύσιος Ρίζος τονίζει στο DEBATER ότι η προσωπική διαφορά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχε οδηγήσει όμως σε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων καθώς μετά τη χορήγηση των αυξήσεων από την 1/1/2023 700 χιλιάδες περίπου συνταξιούχοι δεν ελάμβαναν αύξηση. Από το 2026 με τη σταδιακή ενσωμάτωσή της, ανοίγει ο δρόμος ώστε όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσωπική διαφορά, να αρχίσουν να βλέπουν πραγματικές αυξήσεις. Η πλήρης εξίσωση θα έρθει το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα παύσει να αποτελεί εμπόδιο για την απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων», μας υπογραμμίζει.