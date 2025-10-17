S&P Global Ratings: Αμετάβλητη στο «ΒΒΒ» με σταθερό outlook η αξιολόγηση της Ελλάδας

Αμετάβλητη διατήρησε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας η S&P Global Ratings σε «BBB» με σταθερές προοπτικές.

«Από το 2023, η Ελλάδα έχει καταγράψει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ. Η S&P Global Ratings προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει ένα δεύτερο συνεχόμενο συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2025, επιτρέποντάς της να είναι ένα από τα λίγα κράτη ανεπτυγμένων αγορών που θα αποπληρώσει το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτους όρους, για δεύτερο συνεχόμενο έτος» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της το βράδυ της Παρασκευής 17/10.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις αξιολογήσεις εάν οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας βελτιωθούν ουσιαστικά και βιώσιμα. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν δούμε μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές.

Θα μπορούσαμε επίσης να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα εάν δούμε σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους της χώρας, μεγάλο μέρος του οποίου είναι δημόσιο» τονίζει στη συνέχεια η S&P Global Ratings, ενώ παρουσίασε και ένα αρνητικό σενάριο λέγοντας ότι «θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις αξιολογήσεις εάν η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας παρουσίαζε σημαντική επιδείνωση».

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει:

Οι δημοσιονομικοί δείκτες υποδηλώνουν άλλη μια χρονιά δημοσιονομικής υπεραπόδοσης το 2025. Η αύξηση των τρεχουσών δαπανών έχει συγκρατηθεί, ενώ η αύξηση των εσόδων είναι έντονη, υποστηριζόμενη από τις προσπάθειες συμμόρφωσης, τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων που συνδέονται με έργα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και πάλι φέτος και προβλέπουμε ότι, παρά την πιθανή περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν ευνοϊκά τα επόμενα χρόνια. Προβλέπουμε ότι η ενοποιημένη κυβερνητική θέση της Ελλάδας θα παρουσιάσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και στη συνέχεια θα μετατραπεί σε ήπιο έλλειμμα, με μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ, για την περίοδο 2026-2028.

Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να φαίνονται σταθερές. Η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, αντανακλώντας την ασθενέστερη ανάπτυξη σε βασικούς ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους και τη μείωση των εξαγωγών εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι τουριστικές εισπράξεις για το έτος έως τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024. Η εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη έχει επίσης επιταχυνθεί, ιδίως ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα από τις αυξανόμενες αποτιμήσεις κατοικιών (καθώς και εγχώριων μετοχών), υποστήριξε την άνοδο των λιανικών πωλήσεων και της κατανάλωσης. Προβλέπουμε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1% φέτος, καθώς η μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει να τονώσει την μεταποιητική δραστηριότητα αργότερα μέσα στο έτος. Η σταθερή και συνεπής μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, θα υποστηρίξει επίσης την ιδιωτική κατανάλωση.

Το NextGenerationEU (NGEU) εισέρχεται στην τελική του φάση, αλλά μια ξαφνική κατάρρευση των επενδύσεων δεν φαίνεται πιθανή. Οι προθεσμίες υποβολής για έργα που σχετίζονται με το NGEU και χρηματοδοτούνται μέσω του RRF έχουν οριστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, υπάρχουν πιο σταδιακές προθεσμίες για την δαπανή των κονδυλίων, ιδίως για έργα που χρηματοδοτούνται από χρέη. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει μια πιο σταδιακή αποδέσμευση από το NGEU, ενώ ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 είναι πιθανό να παράσχει σημαντική νέα στήριξη στους μελλοντικούς επενδυτικούς στόχους της Ελλάδας. Τέλος, επειδή η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει περαιτέρω έκτακτα έσοδα σε επενδυτικά έργα, αναμένουμε ότι η εγχώρια χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες εξωτερικές ευπάθειες από ό,τι οι ομολόγοι της στην ΕΕ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και παρέμεινε υψηλό. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό το 2025, σε συνδυασμό με τη μείωση των πληρωμών τόκων και των τιμών του πετρελαίου, οδήγησαν σε μια μέτρια μείωση του ισοζυγίου. Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένες από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αν και οι ανάγκες εισαγωγών είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές φέτος και του χρόνου, καθώς τα έργα NGEU ενισχύονται, αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα μειώσει σταδιακά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της.

Θεσμικό και οικονομικό προφίλ: Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και αναμένεται να υποστηρίξουν τη μεσοπρόθεσμη δραστηριότητα

Προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,2% την περίοδο 2025-2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι στη συνέχεια η οικονομική επέκταση θα αρχίσει να επιβραδύνεται καθώς το RRF θα αρχίσει να μειώνεται.

Οι σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει την οικονομική πορεία πιο βιώσιμη, αλλά τα σημεία συμφόρησης σε τομείς όπως η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Οι δημογραφικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν σημαντικό πολιτικό χώρο.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι δασμοί των ΗΠΑ, η ασθενής ζήτηση από τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, επηρεάζουν αρνητικά τη βιομηχανική δραστηριότητα φέτος. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν φωτεινά σημεία, για παράδειγμα, το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε ανάκαμψη της δραστηριότητας πάγιων επενδύσεων (εκτός των κατασκευών). Αυτό έρχεται μετά την αύξηση του επιχειρηματικού δανεισμού και αντανακλά την εκτέλεση έργων NGEU. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση αύξηση του ΑΕΠ ήταν 2%, ελαφρώς χαμηλότερη από το 2,3% που αναφέρθηκε τόσο για το 2023 όσο και για το 2024. Παρόλο που η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερή, η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή φέτος, συρρικνώνοντας την κατά 0,1% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, σε σύγκριση με την αύξηση του 6,8% την ίδια περίοδο το 2024. Αποδίδουμε την ασθενέστερη απόδοση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα στην αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά την εμπορική σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Από αυτή την άποψη, η εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι επομένως σημαντική για τη μείωση της αβεβαιότητας, παρόλο που συνεπάγεται υψηλότερο μέσο δασμολογικό συντελεστή από ό,τι πριν από τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει σε ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας αργότερα το 2025. Αλλού, τα έσοδα από τον τουρισμό συνέχισαν να αποδίδουν πολύ καλά, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε ονομαστικούς όρους τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας ήταν θετικές. Σύμφωνα με τα τελευταία εναρμονισμένα στοιχεία για την ανεργία, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,1% τον Αύγουστο του 2025, λιγότερο από το μισό του επιπέδου που αναφέρθηκε το 2019. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατάταξη των μελών της ευρωζώνης — το ποσοστό ανεργίας της είναι πλέον πέμπτο από το τέλος. Επιπλέον, τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας έχουν επίσης αυξηθεί, τροφοδοτούμενα από την αυξημένη συμμετοχή γυναικών και ηλικιωμένων. Οι μεταρρυθμίσεις που κατάργησαν τις κυρώσεις που αποθαρρύνουν τους συνταξιούχους από την επανένταξη στο εργατικό δυναμικό είχαν αξιοσημείωτο αντίκτυπο. Σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, αναμένουμε ότι οι τάσεις της αγοράς εργασίας θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και τη συνολική οικονομική επέκταση τα επόμενα χρόνια.

Τα επενδυτικά έργα που συνδέονται με το RRF θα ενισχύσουν επίσης την οικονομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 2025-2026. Προβλέπουμε ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,2% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποστηριζόμενη από την αύξηση των επενδύσεων καθώς πλησιάζουν οι προθεσμίες του RRF. Παρόλο που οι δικαιούχοι πρέπει να δαπανήσουν τα στοιχεία επιχορήγησης του RRF έως το 2026, τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με χρέος, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, έχουν προθεσμία έως το 2028 για να υλοποιηθούν. Αυτό, σε συνδυασμό με την προσδοκία μας ότι η Ελλάδα θα δίνει ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις εγχώρια χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδύσεις, μετριάζει τις ανησυχίες μας για μια ξαφνική και απότομη πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα διαρθρωτικά σημεία συμφόρησης εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις δυνατότητες της Ελλάδας. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν μεταμορφώσει την οικονομική και δημοσιονομική δυναμική της χώρας, θέτοντας και τις δύο σε μια ουσιαστικά πιο βιώσιμη βάση. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης φαίνεται να είχαν σχετικά περιορισμένο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής – η εκκρεμότητα των δικαστηρίων συνεχίζεται. Επιπλέον, η διαδικασία χαρτογράφησης του κτηματολογίου παραμένει ελλιπής και, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει κακή βαθμολογία σε μέτρα που αξιολογούν την αντίληψη της διαφθοράς.

Η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας αποτελούν μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί κατά πάνω από 6% από την κορύφωσή του το 2011, καθώς η κατάρρευση των ποσοστών γεννήσεων σε συνδυασμό με ένα κύμα μετανάστευσης. Η Ελλάδα είναι πλέον η τέταρτη παλαιότερη χώρα στην ΕΕ και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι, έως το 2050, το ποσοστό του πληθυσμού της που είναι άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ. Ένας τέτοιος στρεβλωμένος δείκτης εξάρτησης είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Θετικά, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη λάβει σημαντικά μέτρα για να περιορίσουν την δημοσιονομική έκθεση του κράτους σε αυτή τη δημογραφική αλλαγή – ιδίως, το συνταξιοδοτικό σύστημα υποβλήθηκε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις μετά την οικονομική κρίση. Πιο πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις μείωσαν τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων σε ορισμένα μεγάλα οικογενειακά νοικοκυριά, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής θα είναι επαρκής για να ενισχύσει το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευελιξία και προφίλ απόδοσης: Οι εξωτερικές ανισορροπίες επηρεάζουν επί του παρόντος το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ακράδαντα να διατηρήσει τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένουμε ότι θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 2,9% την περίοδο 2026-2028.

Ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι υψηλός και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 131% στο τέλος του 2025, αν και οι κίνδυνοι χρέους μετριάζονται από την πολύ μεγάλη μέση σταθμισμένη διάρκεια και την εκτεταμένη αντιστάθμιση επιτοκίων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι επί του παρόντος αυξημένο λόγω της επενδυτικής δραστηριότητας που βασίζεται σε εισαγωγές και χρηματοδοτείται από το RRF, αν και αυτό θα πρέπει να μειωθεί από το 2027.

Το αυξημένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα μπορούσε σύντομα να αρχίσει να μειώνεται. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αρκετά χαμηλών ελλειμμάτων στην περίοδο μετά την κρίση χρέους της Ελλάδας (2015-2019), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και έκτοτε παρέμεινε επιβαρυμένο, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 7,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2024. Αυτό αντανακλά εν μέρει την ανάκαμψη της δραστηριότητας και του κλίματος, αλλά θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στην υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων. Ωστόσο, τα μηνιαία στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών φέτος προσφέρουν πρώιμες ενδείξεις ότι η εξωτερική ανισορροπία της χώρας θα μπορούσε να αρχίσει να μειώνεται, ειδικά από το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο σημείωσε πολύ ισχυρή απόδοση στον τουριστικό τομέα, μείωση των πληρωμών τόκων και χαμηλότερες εισαγωγές πετρελαίου. Αντισταθμίζοντας εν μέρει αυτό, οι εισαγωγές εκτός πετρελαίου συνέχισαν να παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, πιθανώς λόγω επενδυτικών έργων του RRF. Για αυτούς τους λόγους, προβλέπουμε ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί κάπως φέτος, αλλά θα παραμείνει υψηλό. Εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 6,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2026, πριν μειωθεί σε μέσο όρο 5,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2027-2028, καθώς η αύξηση των επενδύσεων επιβραδύνεται, ο τουρισμός επεκτείνεται περαιτέρω και τα επιτόκια και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ευνοϊκά.

Η εξωτερική θέση της Ελλάδας είναι ασθενής και επηρεάζει αρνητικά το πιστωτικό προφίλ της χώρας. Οι κάτοικοι της Ελλάδας είχαν καθαρό εξωτερικό χρέος ύψους 273 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ισοδύναμο με το 214% των εισπράξεων τρεχουσών συναλλαγών [CARs]) το 2024. Εξαιρώντας τα περιουσιακά στοιχεία του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία γενικά θεωρούμε λιγότερο ρευστά για τους σκοπούς της εξωτερικής αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 318 δισεκατομμύρια δολάρια (249% των CARs). Η καθαρή εξωτερική θέση χρέους έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα επίπεδα παραμένουν πολύ υψηλότερα από αυτά των περισσότερων ομολόγων. Σε συνδυασμό με το αυξημένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αυτή η στρεβλή εξωτερική θέση χρέους υποδηλώνει ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντικές συνεχιζόμενες ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης, εκθέτοντας τη χώρα σε συνθήκες εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να ξεπερνά τους δημοσιονομικούς της στόχους. Προβλέπουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ για το 2025 (ισοδύναμο με πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%), το οποίο θα είναι υψηλότερο από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης για έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ. Τα μηνιαία δημοσιονομικά στοιχεία δείχνουν ακόμη ισχυρή αύξηση των εσόδων, ιδίως από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην ισχυρή απόδοση της αγοράς εργασίας. Οι τρέχουσες δαπάνες έχουν επίσης συγκρατηθεί, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις RRF) αυξάνονται. Μετά το απροσδόκητο ρεκόρ δημοσιονομικού πλεονάσματος 1,3% του ΑΕΠ του 2024 (πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%), αναμένουμε έναν βαθμό δημοσιονομικής χαλάρωσης τα επόμενα έτη, με βάση τις εγχώρια χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδυτικές ανάγκες.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Ελλάδα υπέβαλε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο αξιοποίησε μέρος του νεοσύστατου δημοσιονομικού χώρου. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης έχει δημιουργήσει περιθώριο για τις αρχές να ανακοινώσουν νέα διακριτικά δημοσιονομικά μέτρα χωρίς να υπονομεύσουν ουσιαστικά την πιθανότητα επίτευξης των δημοσιονομικών τους στόχων. Οι νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις περιελάμβαναν μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις περισσότερες φορολογικές κατηγορίες και πιο στοχευμένες μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους νέους και τις μεγάλες οικογένειες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης και άλλα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των συντάξεων που έχει επίσης ανακοινωθεί, θα πρέπει να βοηθήσουν στη στήριξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Προβλέπουμε ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει ένα σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα, κατά μέσο όρο 2,9% του ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2026-2028. Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρμογή περαιτέρω εμπροσθοβαρών φορολογικών μειώσεων τον επόμενο χρόνο. Παρά ταύτα, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα είναι πιθανό να υποστηριχθούν από την υγιή οικονομική δραστηριότητα, τη μείωση της ανεργίας και τις προσπάθειες συμμόρφωσης της κυβέρνησης και ψηφιοποίησης. Σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σχετικά περιορισμένη πίεση στις δαπάνες από την άμυνα – εκταμίευσε περίπου το 3% του ΑΕΠ πέρυσι και είναι ένας από τους υψηλότερους αμυντικούς φορείς του ΝΑΤΟ.

Η βιωσιμότητα του χρέους βελτιώνεται. Το 2026, προβλέπουμε ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα μειωθεί κάτω από αυτόν της Ιταλίας. Επιπλέον, λόγω του υψηλού μεριδίου των δανείων της που είναι ευνοϊκά, το κόστος τόκων της είναι ήδη κάτω από αυτό της Ιταλίας. Μέχρι το 2028, εκτιμούμε ότι ο λόγος καθαρού χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα έχει μειωθεί στο 116%, γεγονός που συνεπάγεται βελτίωση 50 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το τέλος του 2019, μία από τις ταχύτερες βελτιώσεις την τελευταία δεκαετία παγκοσμίως. Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, ενσωματώνουμε τα σημαντικά ταμειακά αποθέματα που κατέχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, τα οποία ανήλθαν σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ (16,8% του ΑΕΠ) στα τέλη Ιουνίου 2025. Αν και το χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι μεγάλο, το προφίλ είναι ευνοϊκό: Η σταθμισμένη μέση διάρκεια είναι περίπου 18,7 έτη, το μέσο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης μετά τις συμφωνίες ανταλλαγής είναι μόλις 1,3% και είναι καλά αντισταθμισμένο έναντι περαιτέρω κινήσεων των επιτοκίων.

Θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι σε ολόκληρο τον κλάδο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν υποχωρήσει και οι τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα πρότυπα της ευρωζώνης, ενισχυμένο από την προληπτική εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μακροπροληπτικά μέτρα και την επιτυχή εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) – κυρίως μέσω του προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Hercules. Ο δείκτης NPE του τραπεζικού τομέα μειώθηκε στο 4,6% από πάνω από 56% το 2016, βοηθούμενος από την ενοποίηση, τα βελτιστοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα και την ισχυρή λειτουργική απόδοση (βλ. ” Διάφορες ενέργειες θετικής αξιολόγησης που ελήφθησαν στις ελληνικές τράπεζες για ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο και βελτίωση της ποιότητας του κεφαλαίου “, 31 Ιανουαρίου 2025). Σύμφωνα με τις νέες κανονιστικές οδηγίες, οι τράπεζες επιταχύνουν επίσης την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων για να βελτιώσουν την ποιότητα του κεφαλαίου τους. Παρόλο που τα NPEs έχουν σε μεγάλο βαθμό μεταφερθεί πλήρως από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε αυτούς των εξειδικευμένων διαχειριστών πιστώσεων, το συνολικό απόθεμα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του παραμένει πεισματικά μεγάλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστικά εμπόδια έχουν καθυστερήσει την επίλυση των υποθέσεων, εμποδίζοντας τους δανειολήπτες να έχουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση και ενδεχομένως υπονομεύοντας την αύξηση του ΑΕΠ.