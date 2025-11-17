Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2026

Μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 επεκτείνεται η προθεσμία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Επίσης, η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ, από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια και υπερβαίνουμε πλέον τους 11.000 συμπολίτες μας.

Εξήγησε ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν κλειδώσει, έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και κλείνει τον Αύγουστο του 2026.

Ανέφερε παράλληλα ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, σε σχέση με το Σπίτι μου I.