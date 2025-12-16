Reuters: Στην τελική ευθεία η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα – Έρχεται έκπτωση στην ισοτιμία που θα αγγίζει το 50%

Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει εντός των επόμενων ημερών μια εξωδικαστική συμφωνία για τη διευθέτηση στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να κλείσει οριστικά μια πολυετή εκκρεμότητα που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες είχαν συνάψει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, προσελκυόμενοι από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Ωστόσο, η ισχυρή ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ τα επόμενα χρόνια εκτόξευσε το κόστος αποπληρωμής, οδηγώντας πολλούς δανειολήπτες σε οικονομικό αδιέξοδο. Ανάλογα δάνεια είχαν χορηγηθεί και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε χιλιάδες δανειολήπτες στα δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημιώσεις, με τις τελικές αποφάσεις να παραμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.

Τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση

Όπως ανέφερε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, η προτεινόμενη συμφωνία θα προβλέπει «κούρεμα» από 15% έως 50% στο υπόλοιπο των δανείων. Το σχέδιο, το οποίο αρχικά επρόκειτο να ανακοινωθεί το καλοκαίρι αλλά καθυστέρησε λόγω σύνθετων τεχνικών ζητημάτων, οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ρύθμιση θα περιλαμβάνει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση επί της ισοτιμίας που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50%, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντική.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών, σύμφωνα με κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές.

Βάσει στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο που παραμένουν ενεργά, τα 20.000 βρίσκονται ακόμη στους ισολογισμούς των τραπεζών, ενώ τα υπόλοιπα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα και έχουν μεταβιβαστεί σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».