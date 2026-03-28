Πότε μπαίνει το Δώρο Πάσχα και πώς γίνεται ο υπολογισμός του

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το φετινό Πάσχα, και όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα περιμένουν με ανυπομονησία την καταβολή του δώρου τους.

Οι δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα

Κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, είτε με αορίστου είτε με ορισμένου χρόνου σύμβαση, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχει το δικαίωμα να λάβει από τον εργοδότη του το Δώρο Πάσχα.

Η καταβολή του

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται συνήθως τη Μεγάλη Τετάρτη, αν και ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να το χορηγήσει και νωρίτερα.

Από το δώρο παρακρατούνται οι προβλεπόμενες εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, καθώς και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση το Δώρο Πάσχα δεν μπορεί να δοθεί σε είδος, αλλά πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά σε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου, είτε πρόκειται για μισθό είτε για ημερομίσθιο.

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου και φτάνει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πλήρη απασχόληση χωρίς διακοπή σε αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο: μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Εάν η σχέση εργασίας δεν καλύπτει όλη την περίοδο, τότε το Δώρο υπολογίζεται αναλογικά.

Συγκεκριμένα:

Για τους αμειβόμενους με μισθό, το ποσό υπολογίζεται ως 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης ή ως ένα ημερομίσθιο.

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας υπολογίζεται ένα ημερομίσθιο. Σε περίπτωση που η απασχόληση διαρκεί λιγότερο από οκτώ ημέρες, χορηγείται ανάλογο κλάσμα.

Στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου συνυπολογίζονται και οι νόμιμες απουσίες από την εργασία, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας ή σπουδαστική άδεια.

Ιδιαίτερα για τις ημέρες ασθενείας, λαμβάνονται υπόψη τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή οι πρώτες ημέρες απουσίας για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ εξαιρούνται οι ημέρες που ο ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει επίδομα.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του, λόγω ασθένειας, 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες, για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Υπολογισμός του Δώρου

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Πώς επηρεάζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν επηρεάζει το Δώρο Πάσχα που λαμβάνουν φέτος οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπολογίζεται με βάση τον μισθό ή το ημερομίσθιο που ίσχυε 28 Μαρτίου.

Συνεπώς, για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το Δώρο Πάσχα διαμορφώνεται περίπου στα 440 ευρώ μεικτά.