Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Η έρευνα του ΙΝΚΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
unsplash
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

   Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Εφέτος, όπως εκτιμά η οργάνωση των καταναλωτών, το κόστος για 4 άτομα ανέρχεται σε 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο) ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) το κόστος ήταν 156,02  με τα ίδια είδη.

   Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής: 

         είδος       ποσότητα      τιμή

         Γαλοπούλα   Κιλά 2  Χ 13 Euro    26

         Αρνί Παϊδάκια   Κιλά 2 Χ17 Euro    34

         Λουκάνικα   Κιλά 1 Χ 12 Euro    12

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

         Ντομάτες   500γραμ 1 Χ 2,80 το κιλό   1,40

         Αγγούρι   1 Χ  0,70 Euro    0,70

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

         Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ  0,80 Euro    0,80

         Λάχανο μάπα   2 2,00 Euro

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

         Καρότα   Κιλό 1/2 Χ 2 Euro      1

         Πατάτες   Κιλό 1,25 Euro      1,25

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

         Τυρί φέτα   Κιλό ½ Χ 13 Euro    6,50

         Κασέρι γραβιέρα  Κιλό 19,80 Euro ½    9,90

         Κρασί Εμφιαλωμένο  0,750 γραμ.     16

         Αναψυκτικά   8 Χ 1       8,00

         Μπύρες   4 Χ 2,20       8,80

         Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 19 Euro    19

         Γλυκά          18

         Φρούτα         4,5

         Γέμιση γαλοπούλας        17

         Σύνολο : 186,85 / 4 = 46,71 Euro το άτομο   

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ