Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Η έρευνα του ΙΝΚΑ
Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.
Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ.
Εφέτος, όπως εκτιμά η οργάνωση των καταναλωτών, το κόστος για 4 άτομα ανέρχεται σε 186,85 ευρώ (46,71 ευρώ το άτομο) ενώ πέρυσι τα Χριστούγεννα (2024) το κόστος ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.
Αναλυτικά οι τιμές έχουν ως εξής:
είδος ποσότητα τιμή
Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 13 Euro 26
Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ17 Euro 34
Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 12 Euro 12
Ντομάτες 500γραμ 1 Χ 2,80 το κιλό 1,40
Αγγούρι 1 Χ 0,70 Euro 0,70
Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,80 Euro 0,80
Λάχανο μάπα 2 2,00 Euro
Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 Euro 1
Πατάτες Κιλό 1,25 Euro 1,25
Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 Euro 6,50
Κασέρι γραβιέρα Κιλό 19,80 Euro ½ 9,90
Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16
Αναψυκτικά 8 Χ 1 8,00
Μπύρες 4 Χ 2,20 8,80
Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 19 Euro 19
Γλυκά 18
Φρούτα 4,5
Γέμιση γαλοπούλας 17
Σύνολο : 186,85 / 4 = 46,71 Euro το άτομο
