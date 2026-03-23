Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Στόχος να συγκρατηθεί η ακρίβεια
POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθεί η ακρίβεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τα μέτρα αυτά κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Με τα 20 λεπτά που επιδοτούμε στο πετρέλαιο στην αντλία, αυτόματα από τα 2 ευρώ θα μειωθεί στο 1.80. Αυτό είναι ένα κομμάτι ευρύτερης στρατηγικής, που ακουμπάει επίσης τη βενζίνη, με τα 36 λεπτά που θα δίνονται για τα 3/4 των νοικοκυριών, το 15% στα λιπάσματα και τη στήριξη στην ακτοπλοΐα. 300 εκατομμύρια είναι το σύνολο του έργου για δύο μήνες. Ακουμπά το σύνολο της οικονομίας, το σύνολο της κοινωνίας. Είναι στοχευμένο και δίκαιο» ανέφερε ο Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε πως «στη προηγούμενη συνάντηση στο Eurogropup τιμή τυ πετρελαίου ξεκίνησε το πρωί στο 1.10 ευρώ και κλείσαμε το βράδυ κάτω από 0.90 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλη η δυναμική του φαινομένου. Αυτή την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 θα έχουμε έκτακτο Eurogroup. Συζητάμε το θέμα διαρκώς, με στόχο να έχουμε άμεσες λύσεις».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ