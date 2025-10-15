Πετρέλαιο θέρμανσης: Από σήμερα η διάθεσή του, από 1 ευρώ η τιμή ανά λίτρο – Τι γίνεται με το επίδομα

Άρχισε από σήμερα Τετάρτη 15/10 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται στην αρχή της σεζόν μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο.

Επίσης, σήμερα αρχίζει να μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ τα νοικοκυριά θα έχουν περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, θα ανακοινωθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Νέες οδηγίες για το επίδομα θέρμανσης – Τι αλλάζει με τα παραστατικά αγοράς

Εν τω μεταξύ, νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα.

Με το νέο σύστημα, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων .

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ