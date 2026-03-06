Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τις προειδοποιήσεις του Κατάρ

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε την Παρασκευή (06/03) τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Crude διαμορφώθηκε πάνω από τα 87 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5% και 8% αντίστοιχα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ωθεί τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν καταναλωτές και βιομηχανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο καταγράφουν έντονη άνοδο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, με βασικό σημείο ανησυχίας τον αποκλεισμό της ναυτιλιακής διόδου στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές εξακολουθούν να αντιδρούν έντονα, παρά τη βραχύβια «διόρθωση» στις τιμές, με το Brent να υποχωρεί προς τα 84 δολάρια το βαρέλι νωρίς σήμερα. Η μεταβλητότητα επηρεάζεται από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «άμεση παρέμβαση» με στόχο τη μείωση της πίεσης στις τιμές, καθώς και από την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να χαλαρώσει για ένα μήνα τους περιορισμούς ώστε η Ινδία να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, η προσωρινή αποκλιμάκωση δεν κράτησε. Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των εχθροπραξιών, η Goldman Sachs Group προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν η αναταραχή συνεχιστεί. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο άνω του 50%, ενώ οι κεντρικές τράπεζες εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενη αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι το πετρέλαιο ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει, εξαιτίας των απειλών για την ασφάλεια των πλοίων και των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες.