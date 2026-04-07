Πάσχα 2026: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα τσουρέκια – Υποτονική η κίνηση στα αρτοποιεία

Στις περσινές τιμές κινείται και φέτος η αγορά του τσουρεκιού ενόψει των εορτών του Πάσχα στους φούρνους, με το απλό να διαμορφώνεται στα 12-14 ευρώ το κιλό -επιλογή του 95% των ελληνικών νοικοκυριών- και το σοκολατένιο στα 15-18 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η κίνηση μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, παραμένει υποτονική, με τους αρτοποιούς να κινούνται προσεκτικά και «βήμα βήμα», αναμένοντας την κορύφωση της ζήτησης τις επόμενες ημέρες.

Τα παραπάνω επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, αντιπρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας».

Όπως αναφέρει, η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη εμπορικά ημέρα για τα αρτοποιεία, καθώς τότε πραγματοποιείται το 50% έως 60% του συνολικού πασχαλινού τζίρου. Την ημέρα αυτή κορυφώνεται η πασχαλινή κινητικότητα: οι νονοί και οι νονές επισκέπτονται τα βαφτιστήρια τους και αντίστροφα, ενώ πολλοί άνθρωποι βάφουν τα πασχαλινά αυγά και προμηθεύονται τσουρέκια, όταν δεν τα παρασκευάζουν στο σπίτι. Παράλληλα, πολλοί εκδρομείς αναχωρούν για τα χωριά τους ενόψει της Κυριακής του Πάσχα, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αγορές από τους φούρνους τόσο για προσωπική κατανάλωση όσο και για δώρα.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, η κ. Κουκουμέρια σημειώνει ότι παραδοσιακά καθένα από τα 580 αρτοποιεία του νομού Θεσσαλονίκης φουρνίζει τουλάχιστον 300 κιλά πασχαλινά τσουρέκια, γεγονός που αντιστοιχεί σε πάνω από 174.000 κιλά συνολικά. Εκφράζει, μάλιστα, την ευχή να «ζεσταθεί» η αγορά τις επόμενες ημέρες, ώστε οι αρτοποιοί να αναγκαστούν να αυξήσουν την παραγωγή τους.

«Η κίνηση σήμερα είναι υποτονική σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και εκτιμώ ότι η μείωση ξεπερνά το 25%», τονίζει. Προσθέτει, δε, πως στο παρελθόν η περίοδος της νηστείας αποτελούσε την καλύτερη εποχή για τους αρτοποιούς, ακόμη και σε σύγκριση με τα Χριστούγεννα, ωστόσο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εικόνα που καταγράφεται είναι πρωτόγνωρη. «Άλλες χρονιές τέτοιες ημέρες παίρναμε ήδη παραγγελίες, κάτι που φέτος δεν συμβαίνει», επισημαίνει, διατηρώντας πάντως την αισιοδοξία της για την πορεία των επόμενων ημερών.

Η ίδια αποδίδει τη συγκρατημένη καταναλωτική κίνηση στη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια και η μειωμένη αγοραστική δύναμη έχουν καταστήσει τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι αρτοποιοί διατηρούν και φέτος τις τιμές στα περσινά επίπεδα. «Είναι το δικό μας “ευχαριστώ” προς τους καταναλωτές, με τους οποίους ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή», καταλήγει η κ. Κουκουμέρια.