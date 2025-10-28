Παράταση στο σχέδιο για πληρωμές μέσω IRIS σε επιχειρήσεις – Από 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτικότητα του μέτρου

Παράταση κατά ένα μήνα στην υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS από τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί από την 31η Οκτωβρίου 2025 που ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα, η παράταση έως 1.12.2025 κρίθηκε αναγκαία «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου», όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (με τίτλο “Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία”) το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάθεση της προθεσμίας αφορά στην υποχρέωση που από 1.12.2025 θα έχουν τα νομικά πρόσωπα (πχ καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ) να κάνουν δεκτές πληρωμές και μέσω IRIS, καθώς για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες ισχύει και εφαρμόζεται ήδη. Η διάταξη (άρθρο 46), όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, θα ισχύει από 1.11.2025, δηλαδή και πριν την ψήφισή του στη Βουλή.

Όπως είχε προκύψει από ανακοινώσεις επαγγελματικών φορέων και συλλόγων, η αγορά δεν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, καθώς είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.

IRIS: Πώς θα λειτουργεί για τις επιχειρήσεις

Οι συναλλαγές θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς προμήθειες για τους ιδιώτες, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.

Βασικά σημεία των αλλαγών:

Όρια μεταφορών χρημάτων μέσω IRIS: έως 500€/ημέρα για συναλλαγές P2P και P2B, με συνολικό ημερήσιο όριο 1.000€.

Οι P2P συναλλαγές παραμένουν δωρεάν, ενώ οι P2B επιβαρύνονται με μικρή προμήθεια για τον επαγγελματία.

Κάθε πληρωμή πρέπει να γίνεται μέσω POS συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ. Η μη τήρηση του μέτρου επισύρει πρόστιμα 10.000€ για απλογραφικά και 20.000€ για διπλογραφικά βιβλία, μειωμένα για μικρούς οικισμούς και νησιά.

Τρεις φάσεις εφαρμογής του IRIS:

Νοέμβριος 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και online καταστήματα. Ιανουάριος 2026: Αυξημένα όρια: έως 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000€/μήνα για επαγγελματίες. Μέσα 2026: Διεθνής επέκταση μέσω EuroPA σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.

Πώς λειτουργεί το IRIS:

Το IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7 μέσω του συστήματος TIPS, με ολοκλήρωση σε 2 δευτερόλεπτα και ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τύποι υπηρεσιών IRIS:

P2P: Μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση.

Μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση. P2B: Πληρωμές σε επαγγελματίες με χαμηλή προμήθεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη.

Πληρωμές σε επαγγελματίες με χαμηλή προμήθεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη. Commerce: Πληρωμές σε eShops χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.

Πληρωμή μέσω IRIS:

Ο καταναλωτής επιλέγει IRIS στο κατάστημα ή eShop, σκανάρει QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του και επιβεβαιώνει με PIN ή βιομετρικά στοιχεία. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και ενημερώνεται άμεσα το σύστημα του εμπόρου.