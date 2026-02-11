Παπαστράτος: Νέες επενδύσεις και διεθνής εξωστρέφεια

Μία ακόμα θετική χρονιά αποτέλεσε το 2025 για την εταιρεία Παπαστράτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε απόψε το βράδυ ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Μαργώνης, στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε περαιτέρω, με το 90% της παραγωγής που παράγεται στην Ελλάδα να κατευθύνεται σε περισσότερες από 30 διεθνείς αγορές. Ενδεικτικό της δυναμικής αυτής, είναι το γεγονός ότι οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού αποτελούν το Νο1 ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην αγορά της Ιαπωνίας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Παπαστράτος προχώρησε σε σημαντικά βήματα ενίσχυσης του παραγωγικού της αποτυπώματος, συνεχίζοντας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τις εργασίες για τη μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Ειδικότερα ξεκίνησε η 4η φάση του επενδυτικού πλάνου της Παπαστράτος για την επέκταση του εργοστασίου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία επένδυση που ανεβάζει το συνολικό ύψος των επενδύσεων από το 2017 έως σήμερα στα 700 εκατ. ευρώ. Μέσω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα προστεθούν 4 νέες γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μια νέα γραμμή επεξεργασίας καπνού, καθώς και μια νέα αποθήκη. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος αναβαθμίζεται ουσιαστικά και από 12 γραμμές παραγωγής σήμερα, θα φτάσει στις 16. Στόχος για τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου, είναι η αξία των εξαγωγών να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση-ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI). Το 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρική διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού που εγκαταστάθηκε στις οροφές των κτιρίων παραγωγής, ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και αυξημένων απαιτήσεων. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 4.000 ηλιακών πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, τα οποία θα παράγουν ετησίως 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο από μία σειρά βημάτων που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της Παπαστράτος, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας.

Το 2026 αποτελεί ορόσημο και για τη μετάβαση της Παπαστράτος σε νέα, καινοτόμα προϊόντα, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του IQOS στην ελληνική αγορά. Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη επιλογή σηματοδότησε μία στρατηγική στροφή για την εταιρεία, που δεν περιορίστηκε στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, αλλά προχώρησε σε έναν ριζικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, με επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Δέκα χρόνια μετά, περισσότεροι από 750.000 ενήλικοι χρήστες καπνικών και νικοτινούχων προϊόντων στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το IQOS, και πλέον πάνω από το 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας (2024) προέρχεται από τα νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η Παπαστράτος τοποθετεί την ευθύνη, τον έλεγχο και τη θεσμική συνεργασία στον πυρήνα των πρωτοβουλιών της, από την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης έως την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου, η Παπαστράτος έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο να στηρίξει την προσπάθεια της Πολιτείας να μπει πραγματικός φραγμός στην πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Η φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία αυτή, είναι ότι η προστασία των ανηλίκων δεν είναι, ούτε τυπική συμμόρφωση, ούτε θέμα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα ουσίας και ευθύνης. Αφορά όλους: την πολιτεία που θεσπίζει και ελέγχει, την αγορά που πρέπει να εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές, και την κοινωνία στο σύνολό της. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες και προβλέπει α) την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών και την εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας, β) την κοινωνική ευαισθητοποίηση με εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για την ανάγκη αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και την καλλιέργεια κουλτούρας ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία και γ) την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που διασφαλίζουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις online και φυσικές αγορές. Παράλληλα, η Παπαστράτος συνέχισε τις προσπάθειές της για τη στήριξη της πολιτείας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι η Παπαστράτος έχει συνάψει σειρά συμφωνιών συνεργασίας με τις διωκτικές Αρχές και έχει διαθέσει περίπου 7 εκατ. ευρώ για δωρεές σε εξοπλισμό που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των Αρχών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα καθώς και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών. Σημειώνεται ότι το 2024, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με την ετήσια ανεξάρτητη Έκθεση της KPMG για λογαριασμό της Philip Morris International (Ιούνιος 2025), ενώ την ίδια στιγμή, η ΕΕ κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παράνομης κατανάλωσης από το 2015, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της Ελλάδας έναντι της ευρωπαϊκής τάσης.