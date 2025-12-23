Ώρα πληρωμής για το επίδομα θέρμανσης, πιστώνεται σήμερα η προκαταβολή – Τα ποσά που θα μπουν στους λογαριασμούς

Καταβάλλονται σήμερα Τρίτη 23/12 τα χρήματα της προκαταβολής για το επίδομα θέρμανσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών.

Η προκαταβολή της ενίσχυσης αφορά όσους υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, με τα ποσά να διαμορφώνονται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είχε λάβει επίδομα και την περσινή χρονιά ή εντάσσεται για πρώτη φορά στο μέτρο.

Πιο συγκεκριμένα, οι παλαιοί δικαιούχοι λαμβάνουν σήμερα το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ανέρχεται στο 50% του επιδόματος που τους αναλογεί για τη φετινή περίοδο.

Το συνολικό επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει έως τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ποσό που πιστώνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν υποβληθεί συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Η σημερινή πληρωμή αφορά την προκαταβολή και αγορές καυσίμων με παραστατικά έως 30 Νοεμβρίου 2025 που είχαν δηλωθεί έως 5 Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής έχουν οριστεί ως εξής:

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Παραδείγματα:

-Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας δικαιούται επίδομα 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.

-Στη Θεσσαλονίκη, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά το επίδομα ανέρχεται σε 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

-Για οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη, το επίδομα φτάνει τα 256 ευρώ για πετρέλαιο και τα 324 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 298 και 378 ευρώ.

-Στην Ξάνθη, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά τα ποσά ανέρχονται σε 344 και 436 ευρώ.