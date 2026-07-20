«Φωτιά» τα καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη σε πολλές περιοχές – Αυξήσεις και στο diesel

Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο σε περίπου δύο στους δέκα νομούς της χώρας, ενώ οι ανατιμήσεις αναμένεται να επεκταθούν και τις επόμενες ημέρες.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και στη σημαντική μείωση της προσφοράς διυλισμένων προϊόντων, παράγοντες που ασκούν ισχυρές πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αντίστοιχη ανοδική τάση αναμένεται να καταγραφεί και στο πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να ακολουθούν την πορεία της βενζίνης.

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Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται κυρίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου το κόστος μεταφοράς ανεβάζει ακόμη περισσότερο την τελική τιμή στην αντλία. Ωστόσο, αυξήσεις παρατηρούνται πλέον και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τους καταναλωτές να βλέπουν το κόστος ανεφοδιασμού να αυξάνεται αισθητά.

Εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή βελτίωση στην προσφορά καυσίμων, οι ανοδικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, επηρεάζοντας τόσο τη βενζίνη όσο και το diesel.