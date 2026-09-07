Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο στο πόδι την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του – Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 4:55 νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου στη συμβολή Βρούτου & Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πυροβόλησαν έναν 55χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί κάτω άκρο.

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Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” ενώ οι Αρχές βρήκαν 3 κάλυκες και μια βολίδα στο σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER: «Ακούσαμε νωρίτερα κάτι πιτσιρίκια. Στη συνέχεια πυροβολισμούς. Είδα δύο άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν από το σημείο πεζή»

Όπως φαίνεται στο πλάνο, το θύμα είναι αιμόφυρτο στο οδόστρωμα και δέχεται τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια το περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι αρχές αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έγινε απόπειρα κλοπής και να αντιλήφθηκε το θύμα τι συνέβη και να βγήκε έξω.

Ο 55χρονος δεν έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν ούτε αυτός, ούτε η οικογένεια του. Υποστηρίζει πως προσπάθησαν να του κλέψουν την μηχανή και όταν αντέδρασε πυροβόλησαν. Το ιδιαίτερο στην υπόθεση είναι πως πριν από ένα μήνα, έπεσαν και πάλι πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο σημείο, όχι προς αυτόν, γεγονός πως ενισχύει το σενάριο πως εκείνο ήταν το προειδοποιητικό μήνυμα.

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Άλλη μαρτυρία στο DEBATER αναφέρει:

«Ακούσαμε συνομιλίες πριν τους πυροβολισμούς. Έριχναν στο οδόστρωμα. Όχι πάνω του».

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η σήμανση πήρε έξω από το σπίτι του θύματος μία μηχανή μεγάλου κυβισμού που δεν αποκλείεται να είναι δικιά του ή και των δραστών.