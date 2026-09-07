Ξεκινάει πάλι σήμερα η δίκη για τα Τέμπη – Στο επίκεντρο οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Η διαδικασία στη δίκη για τα Τέμπη περνά πλέον στην επόμενη φάση της, καθώς κατά την τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είχε ολοκληρώσει την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των 36 κατηγορουμένων. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών (αυτοτελείς και αρνητικοί).

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Να σημειωθεί ωστόσο πως κάποιοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ανέπτυξαν ήδη τους ισχυρισμούς τους πριν την απαγγελία της κατηγορίας και έτσι αναμένεται να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο σε αυτό το στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως οι 36 κατηγορούμενοι αποτέλεσαν, και ορισμένοι εξ αυτών αποτελούν ακόμη, υψηλόβαθμα στελέχη ή υπάλληλοι διάφορων οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου από το 2016 μέχρι το 2023 όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών και Hellenic Train.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της έδρας λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελευταία συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση των ισχυρισμών θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων και θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων που είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ενός εκ των 57 θυμάτων.