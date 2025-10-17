Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Οκτωβρίου

Θα καταβληθούν 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους

Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Οκτωβρίου
DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (17/10), τον χάρτη πληρωμών για την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ