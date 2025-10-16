Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πριν την 28η Οκτωβρίου οι πληρωμές – Τι θα ισχύσει για κύριες κι επικουρικές

Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πριν την 28η Οκτωβρίου οι πληρωμές – Τι θα ισχύσει για κύριες κι επικουρικές
DEBATER NEWSROOM

Τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις θα πληρωθούν οι επικουρικές για τον Νοέμβριο του 2025, μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα έχει μόνιμη βάση.

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μη μισθωτοί

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη λόγω 28ης Οκτωβρίου).

