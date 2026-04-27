“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Ανοίγει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και επιμελητές

Σήμερα ξεκινάει μία σημαντική πρωτοβουλία για την στήριξη της οικογένειας όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την έναρξη της περιόδου αιτήσεων για το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοίξει η επίσημη πλατφόρμα, δίνοντας το έναυσμα για τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ασφαλούς δικτύου φροντίδας βρεφών σε όλη τη χώρα. Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών.

Δικαίωμα συμμετεχής στο μητρώο έχουν:

Επαγγελματίες του κλάδου της φύλαξης και παιδαγωγοί και φοιτήτριες και φοιτητές συναφών αντικειμένων. Τέλος, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, προσφέροντας έτσι θεσμική κάλυψη στην ενδοοικογενειακή φροντίδα.

Τα κριτήρια

Η ασφάλεια των βρεφών (από 2 μηνών έως 2,5 ετών) αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

–Λευκό ποινικό μητρώο.

–Πιστοποιητικά υγείας που βεβαιώνουν την καταλληλότητα για τη φροντίδα βρεφών (παθολόγος, δερματολόγος, ψυχίατρος).

–Τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο.

–Σεμινάρια πρώτων βοηθειών από εξειδικευμένους φορείς (ΕΚΑΒ ή Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

–Απόφοιτος πρωτοβάθμιας

–Λευκό ποινικό μητρώο

Σημαντική λεπτομέρεια: Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών, ενώ οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής επιμελητή εάν το κρίνουν απαραίτητο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση (voucher) προς τους γονείς που διαμορφώνεται :

–500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση.

–300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Τα εισοδηματικά όρια έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν την πλειονότητα των οικογενειών:

–Για 1 παιδί: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 24.000€.

–Για 2 παιδιά: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 27.000€.

–Για 3+ παιδιά: Δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η ρύθμιση για συνταξιούχους

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Όπως διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου, οι συνταξιούχοι που θα εγγραφούν ως επιμελητές (π.χ. για να προσφέρουν υπηρεσίες στα εγγόνια τους ή σε παιδιά της γειτονιάς) δεν θα υποστούν καμία περικοπή ή παρακράτηση στη σύνταξή τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης για γονείς και επιμελητές.