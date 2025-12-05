Netflix: Εξαγοράζει την Warner Bros έναντι 82,7 δισ. δολαρίων – Η μεγαλύτερη ανατροπή του Χόλιγουντ

Ο γίγαντας του streaming, Netflix, ανακοίνωσε την Παρασκευή (5/12) ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery (WBD). Το mega-deal, το οποίο εκτιμάται στα περίπου 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια (με 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD), βάζει τέλος σε μια μακρά διαδικασία προσφορών, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast.

Η συμφωνία μεταβιβάζει στον πρωτοπόρο του streaming τον έλεγχο ενός από τα πιο παλαιότερα και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ.

Η εξαγορά αφορά τα κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. Discovery και την υπηρεσία streaming HBO Max, τα οποία αποτελούν τη «φωλιά» μεγάλων franchises, όπως τα «Game of Thrones», «DC Comics» και «Harry Potter».

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων υπέρ του Netflix, το οποίο, χωρίς μεγάλες εξαγορές στο παρελθόν, ενισχύεται σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού, κυρίως της Walt Disney και της Paramount.

«Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους θεατές περισσότερα από αυτά που αγαπούν και να βοηθήσουμε να καθορίσουμε τον επόμενο αιώνα της αφήγησης ιστοριών», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, μετά την απόσχιση των τηλεοπτικών δικτύων της Warner Bros. Discovery (όπως το TNT και το CNN) σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία.