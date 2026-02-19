Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Nvidia και η Apple.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων (–0,54%), στις 49.395,16 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,90 μονάδων (–0,31%), στις 22.682,72 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,42 μονάδων (–0,28%), στις 6.861,89 μονάδες.
