ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων

Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Nvidia και η Apple.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων (–0,54%), στις 49.395,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,90 μονάδων (–0,31%), στις 22.682,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,42 μονάδων (–0,28%), στις 6.861,89 μονάδες.

