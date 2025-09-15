Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,23 μονάδων

Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) αυτήν την εβδομάδα, κατά την οποία οι επενδυτές προεξοφλούν απόφαση για μείωση των επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,23 μονάδων (+0,11%), στις 45.883,45 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,64 μονάδων (+0,94%), στις 22.348,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,99 μονάδων (+0,47%), στις 6.615,28 μονάδες.

