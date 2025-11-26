Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας – Κεραμέως: “Καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί περιορισμοί”

Σε μια ιστορική συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύμηνες εντατικές διαβουλεύσεις.

Οι ανακοινώσεις γίνονται αυτή την ώρα σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, σύντομα θα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις περισσότεροι εργαζόμενοι. “Η κοινωνική συμφωνία δίνει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στις επιχειρήσεις” τόνισε.

Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) υπογράφεται από τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτικές οργανώσεις (ή εργοδότη) και καθορίζει βασικούς όρους εργασίας (π.χ. μισθούς, ωράρια και άδειες) για όλα τα μέλη των οργανώσεων που συμβάλλονται.

Oι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΕΕ) οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς και γενικά καλύτερους όρους εργασίας και αποτελούν ασπίδα προστασίας για τον εργαζόμενο.

“Ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των εργαζομένων” επισήμανε ακόμα.

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας

Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας: Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας: Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών: Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ

Τα επόμενα βήματα είναι δύο: 1. την έκδοση του Σχεδίου Δράσης (εντός Δεκεμβρίου) το οποίο θα περιέχει την Κοινωνική Συμφωνία και 2. τη Νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας αρχές του 2026.

Γιάννης Παναγόπουλος πρόεδρος ΓΣΕΕ

Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι και τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων υποστήριζα την επέκταση της κοινωνικής συμφωνίας. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί κομμάτι επαναρύθμισης με όρους ευνοϊκούς για τη ΓΣΕΕ του εργασιακού δικαίου ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την προστασία της συλλογικής σύμβασης Εργασίας. Εμείς θα υπηρετήσουμε τη συμφωνία ώστε να επανέλθει και η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ξέρω ότι θα υπάρξουν αυτοί που λένε όλα ή τίποτα όπως όταν υπέγραφα τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς πριν λίγο καιρό συμβάλαμε για να υπογραφεί συμφωνία ομοσπονδία εργατών μετάλλου με ΣΕΒ που δεν είναι δυνατό με τον ισχύοντα νόμο να επεκταθεί, θα παρακαλούσα να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία αυτή και να υπογράψουμε επέκταση για να καλύψουμε χιλιάδες εργαζόμενους

Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος ΣΕΒ

Είμαι χαρούμενος που αποδεικνύουμε τη δυνατότητα να συμφωνούμε. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν απολαμβάνει την ανάπτυξη. Υποχρέωσή των εργοδοτών είναι να συμβάλουμε στην αύξηση των εισοδημάτων. Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα δημιουργεί ένα πλαίσιο πιο σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής. ¨Ένα πλαίσιο εύρεσης κοινών επωφελών λύσεων. Είμαστε όλοι πιο ώριμοι να συνεργαστούμε επικοιδομητικά

Καβαθάς, πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Αυτή η προσπάθεια για την κοινωνική συμφωνία δεν έχει προηγούμενο και πρέπει να δοθούν τα εύσημα σε όσους έκαναν προσπάθεια να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Κάναμε κάτι καινοτόμο και πρωτόγνωρο. Για πρώτη φορά νομοθετεί η κυβέρνηση για έναν ουσιαστικό διάλογο με αποτέλεσμα συναινετικό στην προσπάθεια να ανέβουν οι μισθοί στη χώρα ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας. Δίνεται η δυνατότητα των συμφωνιών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους να επεκταθούν και σε εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό όταν συνθέτουμε σε βάθος διαφορετικές απόψεις.

Καφούνης πρόεδρος ΕΣΕΕ

Πρόκειται για συμφωνία ευθύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το σύνολο της κοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία θα έχει θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Το εμπόριο έχει ανάγκη από εργαζομένους με αυξημένο εισόδημα. Ζητούμενο πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και οι εργοδότες πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Η δική μας προσέγγιση δείχνει ότι ο διάλογος λειτουργεί και είναι προάγγελος για να βάλουμε τον πήχη ψηλότερα για εθνικό συμφέρον

Παράσχης, πρόεδρος ΣΕΤΕ

Ο κλάδος μας έχει αποδείξει ακόμα και στις πιο σκληρές εποχές των μνημονίων έχει δείξει την προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο. Στηρίζουμε αυτή την συμφωνία με την προσδοκία ότι θα αυξήσει το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα προστεθεί στις καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί.