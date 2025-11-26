Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων θα ανακοινωθεί σήμερα στις 10:30.

Η συμφωνία θα ανακοινωθεί σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τους παραπάνω στόχους.

Η σχετική διαδικασία είχε αρχίσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους, κατ’ εφαρμογή του εργασιακού νόμου που πέρασε η κυβέρνηση στο τέλος του 2024.

Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκε κοινοτική οδηγία για την παροχή κινήτρων για την αύξηση της συνδικαλιστικής κάλυψης σε όλη την ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα, δηλαδή του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.