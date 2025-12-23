Κοινωνικός Τουρισμός: Voucher για χειμερινές διακοπές έως 12 νύχτες

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ συνεχίζεται, με την διάρκεια του να έχει επεκταθεί στους 13 μήνες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου 2026, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν χειμερινές αποδράσεις.

Οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, έπειτα από απευθείας συνεννόηση με την επιχείρηση της επιλογής τους.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

Έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

Έως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.1.2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα εδώ.