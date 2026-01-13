Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών, την οποία ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων (–0,80%), στις 49.191,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 24,03 μονάδων (–0,10%), στις 23.709,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,53 μονάδων (–0,19%), στις 6.963,74 μονάδες.