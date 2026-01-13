Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων

Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών, την οποία ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων (–0,80%), στις 49.191,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 24,03 μονάδων (–0,10%), στις 23.709,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,53 μονάδων (–0,19%), στις 6.963,74 μονάδες.

