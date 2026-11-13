Κερδίζουν έδαφος στις αγορές τα Ελληνικά ομόλογα – Σταθερά χαμηλότερα από Ιταλία και Γαλλία οι αποδόσεις

Kερδίζουν έδαφος τα ελληνικά ομόλογα καθώς το περιθώριο τους έναντι των γερμανικών υποχωρεί κάτω από το 0,8% .

Είναι ενδεικτικό ότι την Πέμπτη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΗΔΑΤ), η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,15%, παρόλο που κυριάρχησαν οι πωλητές . Από τα 121 εκατ. ευρώ που ήταν το σύνολο των συναλλαγών τα 86 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης και μόνο τα 35 εκατ. ευρώ σε εντολές αγορές.

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Με βάση τις αποδόσεις της ίδιας ημέρας, το περιθώριο έναντι του γερμανικού δεκαετούς bund, που διαμορφώθηκε στο 3,36%, ήταν περίπου 79 μονάδες βάσης (0,79% .Η απόκλιση αυτή παραμένει σαφώς μικρότερη από εκείνη της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η εικόνα της τελευταίας περιόδου είναι ευνοϊκότερη από την ημερήσια κίνηση. Μέσα σε έναν μήνα η ελληνική απόδοση υποχώρησε κατά περίπου 19 μονάδες βάσης, από το 4,36% στις 13 Οκτωβρίου. Η πτώση σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο και, παράλληλα, μικρότερη απαιτούμενη απόδοση από τους επενδυτές για να διακρατούν ελληνικό χρέος. Η τάση, πάντως, δεν ήταν ευθύγραμμη: η αγορά κινήθηκε με διακυμάνσεις, ενώ την Πέμπτη οι αποδόσεις ανέβηκαν ελαφρά.

Στη σύγκριση με τις άλλες αγορές της περιφέρειας, η ελληνική θέση είναι αξιοσημείωτη. Το γαλλικό δεκαετές βρισκόταν στο 4,84% και το ιταλικό στο 4,40%, δηλαδή περίπου 67 και 23 μονάδες βάσης πάνω από το ελληνικό αντίστοιχα. Το πορτογαλικό, αντίθετα, διαμορφώθηκε στο 3,80%, περίπου 37 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το ελληνικό. Σε μηνιαία βάση, οι αποδόσεις της Ιταλίας και της Πορτογαλίας υποχώρησαν επίσης, κατά περίπου 19 και 18 μονάδες βάσης, ενώ η γαλλική μειώθηκε λιγότερο, κατά περίπου έξι.

Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ιταλία και τη Γαλλία στις αποδόσεις δεν σημαίνει ότι οι αγορές αποτιμούν με τον ίδιο τρόπο τον κίνδυνο κάθε χώρας. Δείχνει, όμως, ότι το ελληνικό χρέος διαπραγματεύεται πλέον με χαμηλότερη απόδοση από τα αντίστοιχα γαλλικά και ιταλικά ομόλογα. Η Πορτογαλία εξακολουθεί να δανείζεται φθηνότερα, ενώ η μικρή άνοδος της ελληνικής απόδοσης την Πέμπτη υπενθυμίζει ότι η πορεία μπορεί να αλλάζει από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.