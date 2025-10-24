Καύσιμα: Νέα άνοδος τιμών εξαιτίας του “ράλι” στο αργό πετρέλαιο

Νέες αυξήσεις στα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου επηρεάζει ήδη την εγχώρια αγορά.

Οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου καλούνται να φουλάρουν εγκαίρως τα ρεζερβουάρ τους, αφού από το Σάββατο προβλέπεται σημαντική αύξηση στην τιμή διυλιστηρίου, σύμφωνα με την ομοσπονδία πρατηριούχων.

Σύμφωνα με το ertnews, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σχεδόν σταθερή στα 1,74 ευρώ το λίτρο (από 1,73 ευρώ την Πέμπτη 23/10), ωστόσο οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι οι τιμές σύντομα θα κινηθούν ανοδικά.

Η απότομη αύξηση του πετρελαίου αποδίδεται στις αμερικανικές κυρώσεις σε δύο μεγάλους ρωσικούς ομίλους, γεγονός που οδήγησε τις διεθνείς τιμές του αργού σε άνοδο 6% μέσα σε μία ημέρα, ξεπερνώντας τα 66 δολάρια το βαρέλι, από 60 δολάρια που ήταν μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Παρά την τρέχουσα άνοδο, αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση είναι προσωρινή, καθώς η υψηλή παραγωγή και η χαμηλή κατανάλωση αφήνουν περιθώρια για νέα πτώση των τιμών το προσεχές διάστημα, ενδεχομένως κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου σημειώνει ελαφρά μείωση, παρά την απόφαση της Ε.Ε. να προχωρήσει στη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2028.