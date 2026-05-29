Καύσιμα: Υποχωρούν οι τιμές στην Αττική – Παραμένουν στα ύψη στα νησιά

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου έχουν προκαλέσει οι προσδοκίες για επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν, με τα οφέλη στην αντλία να έχουν αρχίσει να μεταφέρονται στη χώρα μας.

Ωστόσο, η πτώση φαίνεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ στα νησιά οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβότερα τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος είναι ότι τα πρατήρια στην Αθήνα δεν προμηθεύονται με την ίδια συχνότητα καύσιμα συγκριτικά με τα πρατήρια σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι παραγγελίες είναι πιο πυκνές και τα πρατήρια ανεφοδιάζονται πιο συχνά. Ως αποτέλεσμα, ενσωματώνουν πιο γρήγορα τις τάσεις των τιμών από την διεθνή αγορά τόσο στην πτώση όσο και στην άνοδο.

Καθώς το Brent κινείται πτωτικά την τελευταία εβδομάδα, μόλις έχουν αρχίσει να φαίνονται στην αντλία οι μειώσεις τιμών.

Έτσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία για την μέση τιμή των καυσίμων πανελλαδικά διαπιστώνεται ότι σήμερα (29.5.2026) είναι η τρίτη ημέρα πτώσης για τις τιμές στην αντλία.

Η αμόλυβδη έχει αυξηθεί σε 2,117 ευρώ το λίτρο (28.5.2026)

το λίτρο (28.5.2026) Μια μέρα νωρίτερα ήταν στα 2,129 ευρώ το λίτρο (27.5.2026)

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας είχαμε άνοδο των τιμών. Την Τρίτη 26.5.2026 η αμόλυβδη ήταν στα 2,134 ευρώ το λίτρο

Ειδικά στην Αττική οι τιμές των καυσίμων κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά, η μέση τιμή της αμόλυβδης τις τελευταίες τρεις ημέρες που υπάρχουν στοιχεία να διαμορφώνεται ως εξής:

2,089 ευρώ το λίτρο στις 28 Μαϊου από

στις 28 Μαϊου από 2,108 ευρώ το λίτρο στις 27 Μαϊου και

2,115 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαϊου

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην συμπρωτεύουσα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σε 2,107 ευρώ το λίτρο στη Θεσσαλονίκη (28.5.2026) από 2,118 ευρώ το λίτρο μια μέρα νωρίτερα (στις 27.5.2026 και 2,125 ευρώ στις 26.5.2026). Ωστόσο, την ίδια πτωτική τάση δεν ακολουθούν οι τιμές στα νησιά, με ενδεικτική την εικόνα από τις Κυκλάδες όπου η τιμή της αμόλυβδης εξελίσσεται ως εξής: