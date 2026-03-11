Καταγγελία στο DEBATER: «Δεχόμαστε επιστολές από προμηθευτές μας για αύξηση τιμών και θέματα διαθεσιμότητας λόγω πολέμου» (εικόνες)

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, οδηγώντας όλο και περισσότερους καταναλωτές σε οικονομικότερες επιλογές στα ράφια των καταστημάτων. Όπως αποκαλύπτει στο DEBATER η υπεύθυνη αποθήκης σούπερ μάρκετ προϊόντων οικιακής χρήσης, Αρετή Πετρίτη, η στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή τα λεγόμενα «no name» είναι πλέον εμφανής και σταθερή.

«Λόγω ακρίβειας ο κόσμος επιλέγει no name απορρυπαντικά και σε περισσότερες ποσότητες. Η ακρίβεια “έσπρωξε” τους καταναλωτές στο ράφι των no name», τονίζει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση στις πωλήσεις οικονομικών προϊόντων καθαρισμού και ειδών οικιακής χρήσης. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν μεγαλύτερες συσκευασίες και πιο οικονομικές λύσεις, ώστε να μειώσουν το κόστος των καθημερινών αγορών τους.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα νέο κύμα ανησυχίας για την αγορά. Όπως αναφέρει η κα Πετρίτη μέσω του DEBATER, ήδη αρκετοί προμηθευτές έχουν αρχίσει να στέλνουν προειδοποιητικές επιστολές προς τους συνεργάτες τους σχετικά με πιθανές αυξήσεις τιμών, επικαλούμενοι τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι προμηθευτές ζητούν από τους πελάτες τους να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες, ώστε να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και για την εκάστοτε τιμή προσφοράς.

Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο επιστολών που έχουν αποσταλεί σε συνεργάτες:

Επιστολή προμηθευτή

Ασπρόπυργος

Αγαπητοί συνεργάτες,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο διάστημα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση στο κόστος των πετροχημικών πρώτων υλών, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα για την παραγωγή των προϊόντων μας.

Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει έντονες ανατιμήσεις και αστάθεια στις τιμές των πρώτων υλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό ενδέχεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν προσαρμογές στις τιμές των προϊόντων μας, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του κόστους παραγωγής.

Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας και η μακροχρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους συνεργάτες μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υ.Γ. Για οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες ενδέχεται να μετακυλιστούν σταδιακά και στις τελικές τιμές των προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, στην συγκεκριμένη αποθήκη οι τιμές σε βασικά προϊόντα οικιακής χρήσης παραμένουν προς το παρόν στα παρακάτω επίπεδα:

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΟΥ (No Name)

• Υγρό Πιάτων 4L: 1,90€

• Κρεμοσάπουνο 4L: 2,95€

• Σκόνη Ρούχων (120 μεζούρες): 8,50€

• Μαλακτικό Ρούχων 1L: 1€

• Χαρτί Υγείας 10 τεμ.: 2,60€

• Καθαριστικό Γενικής Χρήσης 4L: 2,10€

• Παχύρευστη Χλωρίνη 4L: 2,50€

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες, καθώς – όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς – η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη.

Όπως φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την αγορά των προϊόντων οικιακής χρήσης, με το ερώτημα να παραμένει αν οι διεθνείς εξελίξεις θα οδηγήσουν τελικά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια.