Ο πόλεμος επεκτείνεται στα Στενά του Ορμούζ – Ελληνόκτητο το ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων ήταν μεταξύ των τριών πλοίων που επλήγησαν στις πρόσφατες επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Tradewinds, που επικαλείται δεδομένα από την Vanguard, πρόκειται για το πλοίο Star Gwyneth της Star Bulk, χωρητικότητας 83.000 dwt (κατασκευής 2006) που ανήκει στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πλοία του Ιράν που τοποθετούσαν βόμβες στην θάλασσα ενώ βλήματα χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία που πέρναγαν από το σημείο.

Τα τρία πλοία που χτυπήθηκαν

Το πρώτο φορτηγό πλοίο βομβαρδίστηκε 25 ναυτικά μίλια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πρόκειται για το «One Majesty», ιαπωνικής σημαίας.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και ξεκίνησε έρευνες για την προέλευση της επίθεσης, αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε το UKMTO.

Λίγη ώρα μετά, άγνωστα πλήγματα δέχθηκε ακόμη ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν.

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα το πλοίο να σημάνει συναγερμό. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και μετά από περίπου μία ώρα, η φωτιά σβήστηκε.

Το πλήρωμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι καλά στην υγεία του ενώ δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση.

Η τρίτη επίθεση έγινε στο ελληνόκτητο πλοίο «Star Gwyneth» υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, 50 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι.

Ανήκει στο δυναμικό του γνωστού εφοπλιστή Νίκου Παππά.

«Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του», διαβεβαιώνει το UKMTO.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ζημιές υπέστησαν το αμπάρι και δεξαμενές, χωρίς ωστόσο να είναι εκτεταμένες, με το πλοίο να μην κινδυνεύει να βυθιστεί.

16 ναρκοθετικά ιρανικά πλοία βομβάρδισαν οι ΗΠΑ

Το Ιράν χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο για να σταματήσει τον πόλεμο, τη στιγμή που όλες οι χώρες αγωνιούν για την εκτόξευση των τιμών.

Με σκοπό Ισραήλ και ΗΠΑ να κάνουν πίσω, το Ιράν φέρεται πως τοποθέτησε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απειλήσει και ζητήσει την απομάκρυνση των ναρκών ενώ βομβάρδισαν και 16 ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε στο X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Τα συγκεκριμένα πλοία θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.