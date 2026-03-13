Η Wall Street έκλεισε με πτώση και κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες

Οι αμερικανικές μετοχές στην Wall Street έκλεισαν με πτώση την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα κατά την οποία οι ασταθείς τιμές του αργού πετρελαίου οδήγησαν σε πτωτική πορεία τις μετοχές.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν ημερήσιες και εβδομαδιαίες μειώσεις. Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις πριν κινηθούν ανοδικά, ακόμη και μετά την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου από τον Τραμπ για την άμβλυνση των ανησυχιών για την προσφορά.

«Έχουμε δει αστάθεια στην αγορά ενέργειας που ανταγωνίζεται οποιαδήποτε περίοδο δύο εβδομάδων στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ότι καθοδηγείται από θεμελιώδη στοιχεία», δήλωσε ο Paul Nolte, ανώτερος σύμβουλος πλούτου και στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Murphy & Sylvest στο Έλμχερστ του Ιλινόις.

«Είναι μια αγορά που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συναισθήματα, επομένως δεν έχει νόημα να προσπαθείς να κάνεις συναλλαγές, πόσο μάλλον να επενδύσεις σε αυτήν την αγορά.»

Ο Νόλτε πρόσθεσε: «Απλώς κάθεσαι και περιμένεις να ξεδιπλωθούν και να ηρεμήσουν τα πράγματα, και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μερικές εβδομάδες».

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία:

Ο S&P 500 έχασε 40,27 μονάδες, ή 0,60%, κλείνοντας στις 6.632,35 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite έχασε 208,28 μονάδες, ή 0,93%, στις 22.103,70.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 117,01 μονάδες, ή 0,25%, στις 46.560,84 μονάδες.