Ειδικός φόρος ακινήτων 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Μέχρι πότε θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) ότι άνοιξε η εφαρμογή για υποβολή των δηλώσεων σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων 2026.

Από την συγκεκριμένη εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) Νομικών Προσώπων. Σε περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων χειρόγραφα μπορείτε να ανακτήσετε τα έντυπα φορολογίας κεφαλαίου από τη σελίδα των εντύπων, εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις ΕΦΑ για το 2026 υποβάλλονται μέχρι τις 20/05/2026.

Είσοδος στην εφαρμογή εδώ.