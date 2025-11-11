Η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών

Τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά και στα δηλωθέντα εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών φέρνουν στο φως οι τελευταίοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας ένα «όργιο» φοροδιαφυγής σε δημοφιλείς επαγγελματικούς κλάδους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η πλειονότητα των επαγγελματιών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δηλώνει ζημιές, παρά την έντονη δραστηριότητα και τον υψηλό κύκλο εργασιών τους.

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους

Επτά στους δέκα ιδιοκτήτες μπαρ εμφανίζουν ζημιές.

εμφανίζουν ζημιές. Ένα στα δύο εστιατόρια δηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα.

δηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα. Έξι στα δέκα κομμωτήρια παρουσιάζουν ζημιές.

Παρά τη συνεχή λειτουργία και την έντονη πελατεία, τα δηλωθέντα ποσά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η φοροδιαφυγή παραμένει βαθιά ριζωμένη στην αγορά.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Οι ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ, ωστόσο λόγω τεκμηρίων καλούνται να πληρώσουν 1.462 ευρώ φόρο.

Οι ψυκτικοί εμφανίζουν 556 ευρώ εισόδημα τον μήνα και φορολογούνται με 2.009 ευρώ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στους κομμωτές, που δηλώνουν μόλις 298 ευρώ τον μήνα, αλλά πληρώνουν 1.630 ευρώ φόρο.

Την ίδια στιγμή, ένας μισθωτός με μηνιαίο εισόδημα 1.470 ευρώ καταβάλλει 2.023 ευρώ φόρο τον χρόνο.

Η σύγκριση αναδεικνύει το τεράστιο χάσμα στη φορολογική επιβάρυνση ανάμεσα σε εργαζομένους με σταθερό εισόδημα και σε ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν ελάχιστα ποσά, παρότι η πραγματική τους δραστηριότητα δείχνει το αντίθετο.

Η ΑΑΔΕ, μέσω των τεκμηρίων, επιχειρεί να περιορίσει αυτή τη στρέβλωση και να αποκαταστήσει τη φορολογική δικαιοσύνη, ωστόσο τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες «πληγές» της ελληνικής οικονομίας.

