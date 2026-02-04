Η ΑΑΔΕ εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ το 2025 – 147 εταιρείες έκαναν “πάρτι”

Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 ευρώ εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ