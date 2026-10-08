HELLENiQ ENERGY: Επένδυση 50 εκατ. ευρώ για το πρώτο πάρκο μπαταριών στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, με την επένδυση να ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η θυγατρική HELLENiQ Renewables, η μονάδα έχει εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Η επένδυση διευρύνει τη δραστηριότητα του Ομίλου πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προσθέτοντας υποδομές για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.

Πώς οι μπαταρίες βοηθούν να αξιοποιείται περισσότερη πράσινη ενέργεια

Όταν η παραγωγή από ΑΠΕ υπερβαίνει την ενέργεια που μπορεί να απορροφήσει το ηλεκτρικό σύστημα, μέρος της παραγωγής περικόπτεται.

Η αποθήκευση επιτρέπει στην ενέργεια να αξιοποιείται σε διαφορετική χρονική στιγμή, όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, αντί να περιορίζεται η παραγωγή της.

Σύμφωνα με τη HELLENiQ Renewables, το νέο έργο θα προσφέρει υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία του και διευκολύνοντας την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ.

Το έργο προβλέπεται να πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως. Η εταιρεία υπολογίζει ότι η ημερήσια ποσότητα αποθηκευόμενης ενέργειας αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τρεις σταθμοί αποθήκευσης σε έκταση 100 στρεμμάτων

Το πάρκο αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

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Οι εγκατεστημένες μπαταρίες είναι τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), με σύστημα υγρής ψύξης.

Για τη διασύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης, μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

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Κατά την κατασκευή δημιουργήθηκαν περίπου 100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξαν συνεργασίες με επιχειρήσεις και προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής.

Καπέλλος: «Επενδύουμε στρατηγικά στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας»

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, υπογράμμισε τη σημασία των μπαταριών για την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα.

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«Σήμερα, επενδύουμε στρατηγικά στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι μπαταρίες συμβάλλουν στον περιορισμό των απωλειών πράσινης ενέργειας και στη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού συστήματος.

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Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της παρουσίας του στον ηλεκτρισμό και στις ΑΠΕ.

Ακολουθεί το δεύτερο έργο στη Φλώρινα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του δεύτερου έργου αποθήκευσης του Ομίλου στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης υπό ανάπτυξη υπερβαίνει τα 6 GW. Από αυτά, πάνω από 1 GW αφορά έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030.