HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου στην έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel κίνησης

Παράταση μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου για την ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY παρά -όπως αναφέρει- την υποχώρηση των τιμών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η έκπτωση χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας. Κυμαίνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που μαζί με το ΦΠΑ αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ και η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το πετρέλαιο κίνησης.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.