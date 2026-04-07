H Choose στο 7ο Power & Gas Forum: Εξατομίκευση χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα το νέο ζητούμενο στην αγορά ενέργειας

Τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή ενέργειας και τις επιπτώσεις της για την αγορά ανέδειξε η Ζωή Τριτσαρώλη, Επικεφαλής Στρατηγικής και Έρευνας της Choose, στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας στο 7ο Power & Gas Forum, που διοργανώθηκε από το energypress.gr στις 6 και 7 Απριλίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Τριτσαρώλη τόνισε ότι οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν διαμορφώσει έναν καταναλωτή πιο προσαρμοστικό αλλά οικονομικά πιεσμένο, με μειωμένη πιστότητα και αυξημένη ανάγκη ελέγχου των βασικών δαπανών. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενέργεια εντάσσεται πλέον στη διαχείριση της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα η παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος και το υψηλό κόστος αναβάθμισης εντείνουν τις προκλήσεις για τα νοικοκυριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολυπλοκότητα της αγοράς ενέργειας, καθώς η πληθώρα τιμολογίων και όρων δυσχεραίνει τη σύγκριση και την κατανόηση από τον καταναλωτή. Όπως επισημάνθηκε, πέρα από την τιμή, βασικό ζητούμενο αποτελεί πλέον η προβλεψιμότητα, η σαφήνεια και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχων και πελατών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της εξατομίκευσης και της ενεργητικής διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη. Οι εταιρείες καλούνται να αξιοποιήσουν βαθύτερη κατανόηση του προφίλ και των αναγκών των καταναλωτών, ώστε να προσφέρουν στοχευμένες και απλές λύσεις, που συμβάλλουν στον αποτελεσματικό έλεγχο της κατανάλωσης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Η κα Ζωή Τριτσαρώλη, Επικεφαλής Στρατηγικής και Έρευνας της Choose, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο σύγχρονος καταναλωτής ενέργειας δεν αναζητά μόνο χαμηλότερο κόστος, αλλά κυρίως μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και αίσθημα ελέγχου. Σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, η απλότητα, η διαφάνεια και η ουσιαστική κατανόηση των αναγκών του πελάτη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.»

Λίγα λόγια για την Choose

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με πορεία άνω των 20 ετών στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και της στρατηγικής συμβουλευτικής. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες: Επικοινωνία, Συμβουλευτική και Τεχνολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και να επιτυγχάνουν σταθερή ανάπτυξη.

Αυτό που διαφοροποιεί την Choose είναι η ολιστική 360° προσέγγιση που εφαρμόζει. Με μια ομάδα περισσότερων από 120 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του ελληνικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με οδηγό τις αξίες της — Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό — η Choose σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τίνα Ζαραφέτα, [email protected], 210 277 4441