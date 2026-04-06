Fuel pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Άνοιξε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 6/4 το πρόγραμμα Fuel Pass για την επιδότηση για τα καύσιμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

* 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

* 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

* 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

* 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Ωστόσο, τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront

Όπως είπε στο ΕΡΤnews Radio, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, πρόκειται για πολύ εύκολη διαδικασία, μετά την οποία, εντός 48 ωρών ο δικαιούχος πιστώνεται την επιδότηση.

«Μπαίνεις με τους κωδικούς taxis, αντιστοιχείς το ΑΦΜ σου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι, μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο» ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

Όσον αφορά στις πληρωμές του Fuel Pass 2026 διευκρίνισε ότι: «Όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας οι πληρωμές θα γίνουν μετά την Τρίτη του Πάσχα, θα πάρει δηλαδή κάποιες μέρες να γίνει η εκκαθάριση. Όπως και να ‘χει όμως, αυτοί που ενδεχομένως ταξιδέψουν και θέλουν να επιστρέψουν με μικρότερη επιβάρυνση στα καύσιμα τους, θα μπορέσουν να επωφεληθούν το Fuel Pass κατά την επιστροφή τους. Και αναμένουμε πολύ κόσμο σήμερα να κάνει τις αιτήσεις».

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι έχουν γίνει όλες οι τεχνικές δοκιμές από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτως ώστε ακόμα και μεγάλο φόρτο να υπάρξει σήμερα να μπορέσει να αντέξει το σύστημα.

Το αυτοκίνητο το οποίο δηλώνει ο πολίτης πρέπει να είναι στο όνομά του, να είναι ασφαλισμένο, να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή να είναι σε όλα εντάξει το όχημα για να μπορέσει να καρπωθεί την επιδότηση εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 ευρώ για τον Μάιο συν επιπλέον χρήματα, αν βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή, είπε ακόμα ο Όμηρος Τσάπαλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν με την άυλη ψηφιακή κάρτα, καθώς αν επιλέξουν να πιστωθούν την επιδότηση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το ποσό αυτό είναι 10 ευρώ λιγότερο.

«Όσον αφορά στο αν αυτό είναι καλύτερο από αυτό το οποίο άλλες χώρες δίνουν, για παράδειγμα, η Ισπανία επέλεξε να επιδοτήσει μέσω της μείωσης οριζοντίως των φόρων 23 λεπτά το ντίζελ και περίπου 30 με 34 λεπτά τη βενζίνη. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση επιλέξαμε να επιδοτήσουμε 20 λεπτά οριζόντια το ντίζελ και 36 λεπτά μέσω του Fuel Pass την βενζίνη ή 43 αν μιλάμε για νησιωτική περιοχή. (…) Βλέπουμε ότι η Ελλάδα στο κομμάτι της βενζίνης επιδοτεί περισσότερο από την Ισπανία και στο κομμάτι του ντίζελ ανταγωνίζεται ισάξια την επιδότηση της Ισπανίας, 20 εμείς, 23 αυτή» συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο κ. Τσάπαλος διευκρίνισε ότι τα νομικά πρόσωπα δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά δικαιούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και ότι αν το αυτοκίνητο έχει δύο ιδιοκτήτες, ο ένας από τους δύο επιδοτείται.

Για τους νησιώτες το ποσό ανέρχεται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι κάτοχοι μοτοσυκλετών επίσης δικαιούνται, 30 ευρώ με την ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Όπως τόνισε καταλήγοντας ο Όμηρος Τσάπαλος, μέσω του fuel pass επιδοτούνται περίπου το 80% των οχημάτων φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών.