Eurostat: Στο 3,1% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% η Ευρωζώνη

Ποιες κατηγορίες αναμένεται να παρουσιάσουν την μεγαλύτερη αύξηση

Eurostat: Στο 3,1% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 2,1% η Ευρωζώνη
Πτώση στον πληθωρισμό παρουσιάζει η Ελλάδα τον Αύγουστο, καθώς υποχώρησε στο 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Όσον αφορά την Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε ελαφρά στο 2,1%, από 2% που ήταν τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 3,7%, με άλλα λόγια η μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο είναι 0,6%.

Αναλύοντας τις βασικές κατηγορίες του πληθωρισμού, η υψηλότερη ετήσια αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,2% από 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1% από 3,2%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σταθερά σε σχέση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια που παραμένει σε αρνητικό έδαφος (-1,9% από -2,4%).

