Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι – Μέχρι τέλος του έτους η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν τη δυνατότητα οι ενοικιαστές ακινήτων, που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου, να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα ποσά που δικαιούνται.

Η επιστροφή ενοικίου χορηγείται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και

με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.