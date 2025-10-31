Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων – Έως 800 ευρώ θα λάβουν 1,1 εκατ πολίτες

Η κυβέρνηση έκανε γνωστή την επίσημη ημερομηνία πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου για εκατομμύρια δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Οικονομικών, «τόσο το επίδομα των 250 ευρώ, όσο και η επιστροφή ενοικίου θα δίνονταν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα δοθούν στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή».

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν εφάπαξ σε 1.180.000 νοικοκυριά έως και 800 ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου με σκοπό την ελάφρυνση των των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Ποσά ενίσχυσης

Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ (υπολογίζεται με βάση το 1/12 του ετήσιου ενοικίου)

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ θα καταβληθεί εφάπαξ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

Άγαμος: έως 120.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025

Διορθώσεις στο Ε1 μπορούσαν να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 χωρίς πρόστιμο

Για ειδικές περιπτώσεις (όπως Δημόσιο ή εκμισθωτές ανήλικους), τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου ή, κατ’ εξαίρεση, έως 31 Δεκεμβρίου (με καθυστερημένη πληρωμή)

Όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά ή έχουν πληρώσει μετρητά τα ενοίκια τους, ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή και καθόλου ενίσχυση, καθώς το σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Πώς θα γίνει η επιστροφή ενοικίου

Η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή του myAADEapp.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 7:00-20:00) ή ψηφιακά στο my1521 με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.