Επιστροφή ενοικίου: Ανακοινώθηκε επίσημα η ημερομηνία πληρωμής

Ξεκινούν στις 30 Νοεμβρίου οι πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με το μέτρο να αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές που κατέβαλαν μισθώματα μέσα στο 2024 για κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «συνολικά το επόμενο 8μηνο θα δοθούν στον κόσμο 2,5 δισ. ευρώ».

Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά

Ποσά ενίσχυσης

Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ (υπολογίζεται με βάση το 1/12 του ετήσιου ενοικίου)

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ θα καταβληθεί εφάπαξ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

Άγαμος: έως 120.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025

Διορθώσεις στο Ε1 μπορούσαν να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 χωρίς πρόστιμο

Για ειδικές περιπτώσεις (όπως Δημόσιο ή εκμισθωτές ανήλικους), τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου ή, κατ’ εξαίρεση, έως 31 Δεκεμβρίου (με καθυστερημένη πληρωμή)

Όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά ή έχουν πληρώσει μετρητά τα ενοίκια τους, ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή και καθόλου ενίσχυση, καθώς το σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές.