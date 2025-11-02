Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα – Τι ισχύει για το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ενίσχυση που φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ θα διοχετευθεί στη κοινωνία με 2,4 εκατ. πολίτες να παίρνουν οικονομική ανάσα τον Νοέμβριο μετά τις προαναγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την επιστροφή ενοίκιο και το επίδομα των 250 ευρώ.

Τον Νοέμβριο εκατομμύριά πολίτες θα δουν την επιστροφή ενοικίου να μπαίνει στους λογαριασμούς, ενώ οι συνταξιούχοι θα λάβουν την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ για ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω μέτρων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πακέτο είναι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά τους επόμενους 7 μήνες και θα καλύψουν μια περίμετρο άνω των 5 εκατομμυρίων πολιτών. Περιλαμβάνονται μέτρα όπως οι μειώσεις στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι τακτικές ετήσιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ταυτόχρονες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και των μισθολογικών κλιμακίων για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αυξήσεις στους ένστολους που ξεπερνούν μεσοσταθμικά τον ένα επιπλέον μισθό κ.ά.

Οι καταβολές του Νοεμβρίου

Η αρχή στις καταβολές γίνεται από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ. Και οι δυο πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Αναλυτικά, όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου δεν απαιτείται αίτηση, αλλά θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά τα εξής κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Εισοδηματικά κριτήρια

– Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

– Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

– Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

– Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

– Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επίσης και η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο.

Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια: Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.