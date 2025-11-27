Επιστροφή ενοικίου: Αύριο Παρασκευή η πληρωμή, τι να προσέξετε – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Να σπεύσουν να δηλώσουν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Μητρώο της ΑΑΔΕ καλούνται σήμερα Πέμπτη 27/11 χιλιάδες ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, προκειμένου αύριο Παρασκευή 28/11 να λάβουν την επιστροφή ενοικίου.

Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, αν και δικαιούχοι, δεν θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και θα μείνουν εκτός ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 30.000 φορολογούμενοι βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένουν την πίστωση των χρημάτων χωρίς όμως να έχουν καταχωρίσει το ΙΒΑΝ στο myAADE, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καταβολή της ενίσχυσης.

Η δήλωση του ΙΒΑΝ γίνεται σε 3 βήματα:

Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr). Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Αύριο Παρασκευή 28/11 πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024, που φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και τα 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία και κάθε φοιτητή.

Βέβαια, για τους ενοικιαστές που εμφανίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, το τελικό ποσό θα είναι μικρότερο ή ακόμη και μηδενικό. Αυτό συμβαίνει επειδή η ΑΑΔΕ έχει υπολογίσει την ενίσχυση με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια, όπως δηλώνονται από τον ιδιοκτήτη στο έντυπο Ε2, και όχι με βάση το συμφωνημένο μίσθωμα του συμβολαίου.

Όσοι ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, παρότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν λάβουν την ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.